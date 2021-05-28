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Elazığ’da korkutan deprem

Elazığ’da korkutan deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elazığ’da saat 20.24'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 20:24 sıralarında Kovancılar ilçesi merkez üssü olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 7 kilometre olarak bildirildi.

İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi. 

Etiketler deprem elazığ
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