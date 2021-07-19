  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Elazığ'da orman yangını

Elazığ'da orman yangını

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahaleye ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, kuru otlar ve sıcak havanın da etkisi ile kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Yine bölgeye takviye olarak Elazığ ve Sivrice ilçesinden itfaiye ekipleri gönderildi.

 Bölgeye ulaşan çok sayıda ekip, yangını söndürmek için yoğun çalışma yapmaya başladı. Ekiplerin yangın kontrol altına alınana kadar müdahalesini sürdüreceği bildirildi.

Etiketler yangın orman yangını elazığ
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son 24 saatin koronavirüs tablosunda vaka sayılarında patlama!
Kuyruğun başı var sonu yok! 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı
Bilim insanları Alzheimer'ı durdurmanın yöntemi bulundu
Dolar yeniden 8,60’ı gördü... İşte dolar, euro ve altında son durum
Kim Jong Un: ''Ölümlerden ölüm beğenin''
Malulen engelli vatandaşa kabusu yaşattılar
İdam istiyoruz idam! Kızına istismarda bulunurken suçüstü yakalandı
Yağışlar bayramda geri geliyor... Hava 8 derece birden soğuyacak!
Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın yerine bomba isim
Serel Yereli'nin yeni ''plaj modası'' olay oldu... Bikini yerine...