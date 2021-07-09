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Elektrikli scooter sürücüsünün feci ölümü

İstanbul Şişli'de çöp kamyonunun altında kalan elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti.

Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde elektrikli scooter süren Adem D, trafikte taksi ve çöp kamyonu arasına sıkıştı. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Adem D'nin üzerinden çöp kamyonu geçti.

Kazayı fark eden kamyon sürücüsü durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem D, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alınırken hayatını kaybeden Adem D'nin işitme engelli olduğu iddia edildi.

AA

Etiketler istanbul şişli elektrikli scooter kaza
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