Elinde bisküvi ile enkazın önünde bekliyordu... Gelen haberle yıkıldı!

Hatay'da depremin yıktığı binanın önünde cebinde bisküvi ile bekleyen babaya kötü haber geldi. Şerif amca, "Cebimdeki bisküviyi mezarına koyacaktım, unuttum başka bir çocuğa verdim" diyerek Türkiye'yi bir kez daha ağlattı.

Elindeki bisküvi ile enkaz başında bekleyen baba Türkiye'yi ağlatırken, beklenen mucize maalesef gelmedi.

Günler sonra enkaz başında Show Haber'in uzattığı mikrofona konuşan Şerif amca, Türkiye'yi bir kez daha gözyaşlarına boğdu.

Konuşmakta güçlük çektiği görülen acılı baba, eşini ve 3 yaşındaki oğlu Oktay'ın cansız bedenini çıkardığını söyledi. Acılı baba "Bisküviyi mezarına koyacaktım, unuttum başka bir çocuğa verdim" diye konuştu.

14 ve 16 yaşındaki iki çocuğunun daha enkazda olduğunu söyleyen acılı baba, bir an olsun yıkılan binanın yanından ayrılmıyor.