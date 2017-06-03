Eline geçen eşyaları 14. kattan aşağı attı

Olay, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Umut Caddesi Taslak Sokak’ta bulunan 14 katlı bir rezidansta meydana geldi.Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ş.Y., 14’üncü katın balkonuna çıkarak mutfaktaki eşyayı,televizyonu, sandalyeleri aşağıya fırlatmaya başladı.Yoldan geçenler kaçışırken, eylemine bir süre devam eden Ş.Y. evde eline geçen ne varsa hepsini aşağıya attı.

Olayı görenler Ş.Y.’yi ikna etmeye çalışırken, bir yandan da güvenlik güçlerine haber verildi. Balkona bayrak asan Ş.Y. güçlükle ikna edilerek,sağlık kontrolüne götürüldü.