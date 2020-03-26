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  4. 26 Mart 2020 17:16

Elleriniz kırılsın! Sağlık çalışanlarına saldırı kamerada

Türkiye günlerdir koronavirüsü nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışlarken Konya'da birkaç kendini bilmez 112 Acil Servis'te görevli sağlık personeli 3 kişi, kaza yerinde yaralı 2 kişiye müdahale etmek isterken, yaralı ve yaralı yakınları tarafından saldırıya uğradı.

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Olay, geçen salı gecesi merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı. Çevredekiler de ambulans çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılardan birini sedyeyle ambulansa aldı. Bu sırada sedyedeki kişi sağlık görevlilerine, belirlenemeyen nedenle saldırdı.

YERDE SÜRÜKLENDİLER!

Sesi duyarak olay yerine gelen yaralıların yakınları da ambulansta görevli Zeliha Altunel (33), Mehmet Başpınar ile Ali Rıza Çapar'a (46) saldırdı. Yerde sürüklenen sağlık görevlileri, yardıma gelenlerin kavgayı ayırmasıyla ambulansa binerek olay yerinden uzaklaştı.

Sağlık görevlileri, darp raporu alarak kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olay anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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