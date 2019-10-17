Emekli deniz subayı ölü bulundu

İstanbul'daki olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Lütfiye Sokak üzerinde bulunan 13 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Binaya 3 ay önce eşi ve oğluyla birlikte taşındığı öğrenilen emekli deniz subayı Coşkun Ö. (71), beylik tabancasıyla intihar etti.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Coşkun Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Coşkun Ö.'nün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.