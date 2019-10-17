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  4. 17 Ekim 2019 18:05

Emekli deniz subayı ölü bulundu

Kadıköy’de silah sesi duyulması üzerine bir eve gelen polis ekipleri, emekli deniz subayı Coşkun Ö.'yü kafasından silahla vurularak ölmüş halde buldu.

Emekli deniz subayı ölü bulundu
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İstanbul'daki olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Lütfiye Sokak üzerinde bulunan 13 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Binaya 3 ay önce eşi ve oğluyla birlikte taşındığı öğrenilen emekli deniz subayı Coşkun Ö. (71), beylik tabancasıyla intihar etti.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Coşkun Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Coşkun Ö.'nün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

İHA & DHA

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