  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Emniyet müdürüne ''hastanede doktora saldırı'' soruşturması

Emniyet müdürüne ''hastanede doktora saldırı'' soruşturması

Emniyet müdürüne ''hastanede doktora saldırı'' soruşturması
Güncelleme:

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde İncesu ilçesi Emniyet Müdürü ile 2 oğlunun, hastanede çalışan doktor ile muayene sırası nedeniyle tartışma yaşadığı iddiaları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, önceki gün Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İncesu İlçe Emniyet Müdürü R.Y. ve yanında bulunan iki oğlu, acil polikliniğinde hasta muayene eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru E.Ç.'in odasına girdi.

Burada muayene sırası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıda bulunanlar tarafları ayırdı. Yaşanan olay sonrası doktor E.Ç., R.Y. ve yanındaki bir oğlundan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Erciyes Üniversitesi Çocuk Acil Polikliniğinde, muayene sırası gerekçesi ile poliklinik doktoru ve İncesu İlçe Emniyet Müdürü arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. İki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. (DHA)

DHA

Etiketler Acil servis hastane emniyet müdürü İlçe Emniyet Müdürü doktor saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çocukların kavgasına aileler de katıldı: 2 ölü, 1 yaralı Çocukların kavgasına aileler de katıldı: 2 ölü, 1 yaralı Eyyam-ı bahur sıcakları değil, Ağustos yağmuru... Şemsiyesiz çıkmayın Eyyam-ı bahur sıcakları değil, Ağustos yağmuru... Şemsiyesiz çıkmayın Neslihan Atagül mutlu haberi böyle verdi: Neslihan Atagül mutlu haberi böyle verdi: TÜİK açıkladı: Yerli turistin tatil tercihi kahretti TÜİK açıkladı: Yerli turistin tatil tercihi kahretti Esenyurt'ta mide bulandıran görüntü: Ceset kokuyor diye gittiler ama... Esenyurt'ta mide bulandıran görüntü: Ceset kokuyor diye gittiler ama... Şeyma Subaşı'nın bu fotoğrafları başına dert oldu Şeyma Subaşı'nın bu fotoğrafları başına dert oldu Sigara fiyatlarına 5 TL daha zam geliyor Sigara fiyatlarına 5 TL daha zam geliyor Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi Tatil cennetinde korkunç intihar: Çarşafla asılı halde bulundu Tatil cennetinde korkunç intihar: Çarşafla asılı halde bulundu MetroPoll'ün bugün seçim olsa anketi açıklandı MetroPoll'ün bugün seçim olsa anketi açıklandı
60 kilo veren Yeşim Ceren Boz ''gören tanıyamadı''dan başka bir boyuta geçti 60 kilo veren Yeşim Ceren Boz ''gören tanıyamadı''dan başka bir boyuta geçti Günde 12 saat klima kullanımının maliyeti hesaplandı Günde 12 saat klima kullanımının maliyeti hesaplandı Mahkumlarla gardiyanlar arasında seks rezaleti salgına dönüştü Mahkumlarla gardiyanlar arasında seks rezaleti salgına dönüştü İsrail askerlerinden Filistinli tutukluya cinsel işkence İsrail askerlerinden Filistinli tutukluya cinsel işkence ''Eşin Atatürk'e hakaret etti'' dedi, sokak ortasında öldürdü ''Eşin Atatürk'e hakaret etti'' dedi, sokak ortasında öldürdü Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan tarihi madalya Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan tarihi madalya Hakan Ural'dan ''İsrail'e gider vatan uğruna şehir olurum'' açıklaması Hakan Ural'dan ''İsrail'e gider vatan uğruna şehir olurum'' açıklaması Tebrikler... Bir cennetimizin daha içine edildi: Geldiler, gördüler, içine edip gittiler Tebrikler... Bir cennetimizin daha içine edildi: Geldiler, gördüler, içine edip gittiler Mevduat faizleri düşüyor: 17 hafta sonra bir ilk yaşandı... İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Mevduat faizleri düşüyor: 17 hafta sonra bir ilk yaşandı... İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Sera Kadıgil Meclis'i terk eden AK Partilileri böyle selamladı Sera Kadıgil Meclis'i terk eden AK Partilileri böyle selamladı