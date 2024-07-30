Emniyet müdürüne ''hastanede doktora saldırı'' soruşturması

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde İncesu ilçesi Emniyet Müdürü ile 2 oğlunun, hastanede çalışan doktor ile muayene sırası nedeniyle tartışma yaşadığı iddiaları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, önceki gün Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İncesu İlçe Emniyet Müdürü R.Y. ve yanında bulunan iki oğlu, acil polikliniğinde hasta muayene eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru E.Ç.'in odasına girdi.

Burada muayene sırası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıda bulunanlar tarafları ayırdı. Yaşanan olay sonrası doktor E.Ç., R.Y. ve yanındaki bir oğlundan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Erciyes Üniversitesi Çocuk Acil Polikliniğinde, muayene sırası gerekçesi ile poliklinik doktoru ve İncesu İlçe Emniyet Müdürü arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. İki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. (DHA)

DHA