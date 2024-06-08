Emsal karar çıktı: Bakanlık öldürülen her kadın için tazminat ödeyecek

İzmir'de görülen bir kadın cinayeti davasında mahkeme İçişleri Bakanlığı'nın artık öldürülen tüm kadınlar için ailelerine "koruyamadın" tazminatı ödenmesi için emsal bir karar aldı.

İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, K.Y.'in boşanma aşamasında olduğu Ş.Y.'i öldürmesiyle ilgili kadının yakınları tarafından, defalarca kolluk kuvvetlerine ve ilgili mercilere başvuruya rağmen idarece yaşam hakkının korunmadığı ve kusurlu davranıldığı gerekçesiyle açılan manevi tazminat davasını değerlendirip, İçişleri Bakanlığı'nı kusurlu bularak 2 milyon 500 bin TL ödemesine hükmetti. Avukat Ensar Aktürk, kararın emsal olduğunu belirtti.

İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, Bornova'da K.Y. (61) isimli erkeğin boşanma aşamasında olduğu Ş.Y.'i (52) öldürmesiyle ilgili yürütülen dava kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nı kusurlu bularak 2 milyon 500 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Bornova'da 22 Ekim 2022'de, Ş.Y.'e ulaşmayan yakınları, gittikleri iş yerinde kadını öldürülmüş halde buldu. Başlatılan çalışma kapsamında Ş.Y.'in, cinayetten önce K.Y. hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle, 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nce K.Y. hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi.

BİRÇOK SUÇTAN HAPİS İSTEMİ

Ayrıca K.Y.'in, kadının öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli K.Y., 8 Kasım'da Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, arkadaşı M.G'nin (67) evinde suç aleti silahla yakalandı. K.Y. tutuklanırken, arkadaşı M.G. serbest bırakıldı.

K.Y. hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla gece vakti yağma'dan 15 yıla kadar hapis, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

TOPLAM 5 YIL 5 AY CEZA ALDI

Ayrıca cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan K.Y. hakkında 'kadına karşı tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'basit yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı. Davanın karar duruşmasında K.Y.'e; hakaretten 8 ay 22 gün, kadına karşı tehditten 1 yıl 3 ay, basit yaralamadan 1 yıl 6 ay ve ısrarlı takipten 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Bunun üzerine K.Y.'in avukatı suç unsurlarının oluşmadığı, öldürülen kadının ailesi de daha fazla ceza verilmesi gerekçesiyle karara itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararında değiştirilecek veya hatalı bir unsur olmaması nedeniyle kararı onayıp, itirazları reddetti. Bu kararla K.Y.'in yargılandığı dosyalardan biri, kesinleşip, infaz aşamasına geçildi.

BAKANLIĞA HİZMET KUSURU DAVASI

Ayrıca Ş.Y.'in ölümüyle ilgili 12 polis hakkında 'ihmalleri bulunduğu' gerekçesiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla dava da açıldı. Ş.Y.'in damadı ve ailenin avukatı Ensar Aktürk ayrıca İçişleri Bakanlığı'na karşı, 17 Ekim 2023'te, hizmet kusuru davası da açtı.

Avukat Aktürk gerekçe olarak, Ş.Y.'nın defalarca kolluk kuvvetlerine ve ilgili mercilere başvurusunun bulunduğunu, gerekli önlemlerin alınmaması neticesinde öldürüldüğü, idarece yaşam hakkının korunmadığı ve kusurlu davranıldığını belirterek 2 milyon 500 bin TL manevi tazminat ödenmesini talep etti.

BAKANLIK, GEREKEN KOŞULLARIN OLUŞMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Bakanlık ise dava konusu olayda tüm işlemlerin cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda kolluk kuvvetlerince eksiksiz bir şekilde yerine getirildiğini, idarenin tazmin sorumluluğunun doğması için gereken koşulların oluşmadığını, şartları oluşmamakla birlikte mahkemelerce hükmedilecek manevi tazminat miktarının sebepsiz zenginleşmeye sebep olmayacak şekilde takdir edilmesi gerektiği ileri sürüldü. Ayrıca davanın reddi gerektiğini savundu.

İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi davayı değerlendirerek, Ş.Y.'nın kızı, oğlu, annesi ve 2 kardeşi için toplam 2 milyon 500 bin TL manevi tazminatın ödenmesine hükmetti.

İDARİ ANLAMDA HİZMET KUSURUNUN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Konuyla ilgili bilgi veren Ş.Y.'nın damadı ve ailenin avukatı Ensar Aktürk, "Davadaki amaç, İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin yani kamu idari kurumlarının kusurlu davranışlarının ve ihmallerinin olmasıydı. Nitekim mahkeme kararını yazdı ve tarafımıza iletti. Kararda manevi tazminat talebinin kabulüne karar verildi. Biz bu davayı Ş.Y.'nın çocukları, annesi ve kardeşleri adına açmıştık. Toplamda 2,5 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Bu da pek görülen bir karar değil. İdarenin çok ağır ihmali ve kusuru bulunduğuna dikkat çekildi. Emniyet görevlilerinin cezai anlamda belki kusuru olmasa dahi idari anlamda hizmet kusurunun olduğu tespit edildi. Özellikle evrakların geç iletilmesi, işlemin bekletilmesi, işlem yapılmaması hususlarının altı çizildi. Yine daha önce Türkiye'den yapılan başvurularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına değinildi. O kararlarda da bir ölüm tehdidi varsa, ciddi bir hayatı tehlike varsa ve bu öngörülebilir ise idari kurumların gerekli önlemleri alması gerektiğine dikkat çekildi. Fakat somut olayda idarenin çok net ihmalleri olduğunun altı çizildi. Çünkü süreçte; Ş.Y., 21 gün içerisinde tam 5 kez farklı karakollara başvuruda bulundu. Bir kez Cumhuriyet Başsavcılığına bir kez de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) başvuruldu. Yani bu başvuruların hepsinde, öldürülme tehdidi altında olduğunu delilleriyle ortaya koydu. Buna rağmen herhangi bir önlem almayan idareyi, İzmir 3 İdare Mahkemesi kusurlu bularak tazminat hükmetti" dedi.

"PARA İHMALİ OLANLARDAN ÇIKSIN"

Bakanlığın karanı üst mahkemeye götürebileceğini belirten Avukat Aktürk, amaçlarının bu paranın devlet hazinesi yerine ihmali bulunan görevlilerden tahsil edilmesi olduğunu ve bunun için de çalışacaklarını belirtip, "Tazminatın devletin hazinesinden alınmasını kabul etmiyoruz. Sorumlu kişilerin tespit edilip, o kişilerden rücu edilmesini istiyoruz. Bu durumun ayrıca takipçisi olacağız. Bu para ihmali olanların cebinden çıksın ki benzeri olaylarda herkes dikkatli olsun. Yoksa değil 2,5 milyon TL, 25 milyon veya 250 milyon TL de olsa, aile yakınlarının acısını hiçbir şekilde hafifletmez. Ortada çok genç yaşta öldürülen bir kadın var. Yine çok genç yaşta annesiz kalan iki evlat var. Emsal bir karar. Hakimler, olayı çok güzel anladı ve yorumladı. Biz de dilekçelerimizle bütün süreci onlara aktarmaya çalıştık. Güzel bir karar çıktı. Umarım bundan sonra da bu tür kararlar çıkmaya devam eder ve topluma faydalı olur bu kararlar. Bütün temennimiz bu yönde" diye konuştu.

DHA