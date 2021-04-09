  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Erken başladı! Kısıtlama öncesi trafik felç!

Erken başladı! Kısıtlama öncesi trafik felç!

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu 63 seviyelerine ulaştı.

Artık 'Mahmut' diyeceksiniz! Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel bomba dizinin başrolü oldu!Dizi
İstanbul’da hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 15.15 itibariyle yüzde 63 seviyesine ulaştı.

Etiketler trafik istanbul trafik yoğunluğu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Merkez Bankası enflasyon ve dolar kuru beklentisini açıkladı! Büyük artış!
AK Parti'de bir ''parsel parsel'' krizi daha
Uzaydan çekilmiş en iyi Dünya fotoğrafları
İzmir'de askeri eğitim uçağı denize düştü!
Dün güne “çok önemli”, “çok kritik” diye başlamıştık... Bugün de “neden” diye başlıyoruz!
Bakanlık tek tek açıkladı: Bu şikayeti olanlar hastaneye başvursun!
Bir Ramazan açıklaması da Bakan Koca'dan: ''Başka çözüm yolu yok!''
İl il imsakiye yayımlandı! İşte orucun en uzun ve en kısa olacağı illerimiz
Mine Tugay genç kızlara taş çıkarttı
Genç kadına korkunç tehdit: ''Tecavüz edip parçalarını ormana atacağız''