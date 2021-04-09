Erken başladı! Kısıtlama öncesi trafik felç!

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu 63 seviyelerine ulaştı.

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İstanbul’da hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 15.15 itibariyle yüzde 63 seviyesine ulaştı.