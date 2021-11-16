  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk hayatını kaybetti

Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk hayatını kaybetti

Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki iş yerinde Suriye uyruklu Ula Kerem'in eşarbı narenciye paketleme makinesine takıldı.

KURTARMAK İSTERKEN KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRDI
Durumu gören çalışanlardan Suriyeli Şehed El İbrahim, kafası sıkışan çocuğu kurtarmak isterken kolunu makineye kaptırdı.

HAYATINI KAYBETTİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ula Kerem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Şehed El İbrahim de ilk müdahalenin ardından Adana'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İş yerine ilişkin, küçük yaşta işçi çalıştırdığı ve çocuğun ölümü gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (AA)

Etiketler eşarp narenciye ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Faiz indirimine tamam mı, devam mı? İşte tahminler!
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Jeff Bezos'tan heyecan yaratan sözler: ''İnsanlar Dünya'ya tatil için gelecek''
Otomobil alacaklar dikkat: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar
Milyonların gözü bu haberde: 2022 emekli maaş zammının detayları belli oldu
İşte Fatih Terim'in yeni keşfi
Dünyanın en seksi erkeği seçilen ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri
Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ın keşfedilme hikayesi herkesi şaşırttı
Ekonomistlerden korkutan uyarı: Kur krizi kapıda!
Aleyna Tilki çöl pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu