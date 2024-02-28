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''Eşim beni öldürecek'' diyen kadının cesedi nehirde bulundu

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Sakarya'da, eşinin kendisini öldüreceğini söyledikten sonra kaybolan 56 yaşındaki kadının cansız bedeni Sakarya Nehri’nde bulundu.

Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan L.D., 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini ihbar etti. Adrese giden jandarma ekipleri, L.D.’yi bulamadı. Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. L.D.’nin bulunması için 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri’nin kenarında bulundu.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polislerin katıldığı arama çalışmalarının 16’ncı gününde bugün saat 12.30 sıralarında L.D.’nin Sakarya Nehri’nde cansız bedeni bulundu. Evinden yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta Söğütlü ilçesine bağlı Aktefek köyü mevkiinde bulunan D.’nin cenazesi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

L.D.'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler sakarya ihbar ceset sakarya nehri
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