''Eşimin çamaşırlarını gördünüz'' kavgası kanlı bitti

Kocaeli'de uyuduğu sırada eve gelen arkadaşlarına eşinin asılı çamaşırlarını gördüğü gerekçesiyle sinirlenen şahıs, arkadaşlarını ormanlık alana çağırdı. Burada yaşanan kavgada yaralanan öfkeli koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 31 Temmuz 2020 tarihinde Derince Mersincik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, ormanlık alana otomobille gelen Ramazan G. (25) ile Sefa Numan T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan arbede sırasında Ramazan G. ve Sefa Numan T. silahla vurularak yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, yaralanan Ramazan G. ve Sefa Numan T. yanlarında bulunan arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ramazan G. hayatını kaybederken Sefa Numan T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYANDIRMAYI DENEMİŞLER

Cinayet hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde maktul Ramazan G.'in uyuyakalması sonrasında bayram ziyareti için dışarı çıkan eşi Özge G.'yi ailesinin yanına dışarıda rastladığı Ramazan'ın arkadaşlarından Sefa Numan T.'nin götürdüğü yer aldı. O sırada Sefa Numan T.'nin yanında olan Ramazan G.'in bir diğer arkadaşı Erbil D. ise Özge'den anahtarı alarak Ramazan'ı uyandırmak için eve girdiği, arkadaşını uyandıramayınca bir süre sonra eve gelen Sefa Numan T. ile evden ayrıldıkları ifade edildi.

EVE GİRMELERİNE SİNİRLENMİŞ

İddianamenin devamında Ramazan G.'nin uyandığında, uyurken arkadaşlarının evde olmasına sinirlenerek arabayla gidip aldığı eşi Özge'ye "Bu tabancanın içine beş mermi koydum, üçünüz de beni tatmin edemezsiniz. Tak tak tak" dediği daha sonra ise Sefa'yı arayarak nerede olduklarını sorduktan sonra onların yanına gittiği yer aldı.

"SİZ NASIL EVE GİRİP KEYİF YAPARSINIZ?"

Ramazan G. daha sonra ormanlık alanda buluştuğu Sefa Numan T. ve Erbil D.'ye "Aceleniz neydi lan, benim evime gelecek kadar acele işimiz neymiş. Uyurken benim evime giriyorsunuz. Eşimin çamaşırları orada asılı iken siz nasıl eve girip keyif yapıyorsunuz" diyerek ikiliye tokat attığı, Sefa'nın Ramazan'ı uzaklaştırmaya çalıştığı esnada ise Ramazan'ın elindeki silahın patlayarak Sefa'nın parmağını yaraladığı devamında ise 2 el silahın ateşlenmesi üzerine Ramazan'ın boyun ve karın bölgesinden yaralanarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

İFADESİ ÇELİŞKİLİ

Yapılan tespitler ışığında hazırlanan iddianamede, G.'nin kendini vurduğunu iddia eden Sefa Numan T.'nin ifadesinde çelişkilerin olduğu, kriminal raporlar ve otopsi tutanağında Ramazan G.'yi kasten öldürdüğü anlaşılması üzerine müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

İHA