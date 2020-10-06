Eşini aldatan adam sevgilisiyle babasını evlendirdi

Konya'da yaşayan Meryem T.'nın iddiasına göre, eşi Ömer T.'ın 3 yıldır yabancı uyruklu F. T. ile birlikte yaşıyor. Evinin kira olduğunu ve zor günler geçirdiğini ifade eden Meryem T., eşinin eve döndüğü sırada o kadınla yazışmalarını yakaladığını ifade etti.

Eşi Ö. T.'nin karısının arka sokağında yabancı uyruklu sevgilisi F.T. ile ev tuttuğunu şuan 12 yaşında olan oğlu babasının kadınla olan ilişkisini bildiğini belirten Meryem T., "Evleri benim yolumun güzargahında. Ben oradan geçerken eşimin arabasını evin önünde görünce içim yanıyor." dedi.

Meryem T. konuşmasının devamında "Ben evimde çocuklarımla ağlıyorum onlar orada mutlu mesut yaşıyorlar bu adalet mi. Ben hep onların evine gidip huzur vermedim" diye konuştu.

Kayınpederinin de eşi ve yabancı uyruklu sevgilisi gibi gazinoda çalıştığını söyleyen mağdur kadın canlı yayındaki sözlerine "Kayınpederim de o evde onlarla yaşıyordu. Sonra bunlar Konya'dan Denizli'ye kaçıp 5-6 ay orada kaldılar. Bu esnada eşim ısrar etmeme rağmen benimle boşanmadı ve sevgilisi sınır dışı edilmesin diye öz babasına resmi nikah kıydırdı." diyerek devam etti.

Meryem T. sözlerinin sonunda "Yabancı uyruklu F.T.'nin resmi nikahı kayınpederimin üstünde dini nikahı ise eşi Ömer T.'ın üstünde. Hatta kadın şu an eşimden 3 buçuk aylık hamile." dedi.

