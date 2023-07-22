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Eşini ve kızını otelin havuzunda öldürdü

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Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kızını otelin havuzunda bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki kızı H.T. ile Avanos’a tatile gelen Z.T.’nin boşanma aşamasında olduğu eşi Y.T., Adana’dan kendi aracı ile eşi ve kızının bulunduğu otele geldi. Anne ve kızı havuzda yüzdüğü sırada otele giren Y.T. ile Z.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T. üzerinde bulunan bıçakla eşi Z.T. ile kızı H.T.’yi bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Y.T. de aracıyla olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerde Z.T. ile kızı H.T.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, emniyet ekipleri de olay yerinden kaçan Y.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

İHA

Etiketler nevşehir otel havuz cinayet
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