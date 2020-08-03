Eşinin kaçtığı adamı sokak ortasında vahşice öldürdü

Uşak'ta 3 çocuk babası Baran G., 7 ay önce kaçırılan eşi Berivan G. ile birlikte yaşayan Özcan G.'ye pusu kurarak dehşet saçtı. Karısını kaçıran adamı katlettikten sonra kısa sürede yakalanan Baran G., ifadesinde "Namusumu temizledim" dedi.

Yeni Asır'dan İhsan Karataş'ın haberine göre; Uşak'ta yaşayan 27 yaşındaki Baran G., 7 ay önce eşi Berivan G.'in (26) kendisi işteyken ortadan kaybolması üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından eşinin evden kaçtığını ve Özcan G. ile birlikte yaşamaya başladığını öğrenen Baran G., eşine boşanma davası açtı.

"NAMUSUNU TEMİZLE" DİYE BASKI YAPTILAR

Eşinin kendisinden boşanmadan başka biriyle yaşaması üzerine akrabaları tarafından Baran G.'ye namusunu temizlemesi için baskı yapıldı. Baskılara dayanamayan Baran G., korkunç cinayetin planını yaptı. Eşini ve sevgilisini takip eden Baran G., Korupark'ta pusu kurdu. Baran G., karşısına çıktığı Özcan G.'ye 10 el ateş etti. Tabancanın şarjörünü boşaltan Baran G., öfkesini alamayıp yerde kanlar içerisinde yatan adamı 22 yerinden bıçakladı.

SEVGİLİSİNİN BAŞINDA FERYAT ETTİ

Öfkeli koca, eşi Berivan G.'ye dokunmayıp olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yerde yatan sevgilisinin başında feryat eden Berivan G.'yi gören çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında emniyet birimleri, katil zanlısı Baran G.yi kısa sürede yakalayıp gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Eşinin sevgilisini vahşice öldürüp kaçan Baran G., cinayetin ardından sosyal medyadan "Namusumu temizledim" mesajını paylaştı. Kısa sürede yakalanan G., emniyette verdiği ifadede, eşinin kendisinden boşanmadan başkasıyla yaşamasını gururuna yediremediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.