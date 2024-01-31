Eşiyle ilişki yaşadığı adamı eve çağırdı, dehşeti yaşattı

Kocaeli'nde eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunuı beyzbol sopasıyla döven; sonra da cinsel saldırıda bulunan ve bu anları kaydedip şantaj yapan zanlı hakkında 46 yıla kadar hapis istendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu M.Y.’yi beyzbol sopasıyla döven; sonra da cinsel saldırıda bulunan ve bu anları kaydedip, şantajla otomobilini kendi eşinin üzerine devrettirdiği iddiasıyla yargılanan H.Z. hakkında savcı 46 yıla kadar hapis cezası istedi.

Olay, 2022 yılının Ağustos ayında İzmit'in Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. H.Z., eşi F.Z.'nin kendisini aldattığından şüphe edip telefondaki mesajlarını okudu. Mesajlarda eşi ile komşuları M.Y.'nin cinsel içerikli yazışmalarını gördü. Duruma öfkelenen H.Z., diğer komşusu Ü.Y. ile plan yaptı. H.Z., eşinin telefonundan M.Y.’ye mesaj atarak evine davet etti. Bu sırada kendisi ve komşusu Ü.Y. ise odaya saklandı. M.Y. yatak odasına geçtiği sırada ortaya çıkan H.Z. oyuncak tabanca ile odaya girdi. H.Z. odada M.Y.’yi beyzbol sopası ile darbetti. H.Z. daha sonra çırılçıplak soyduğu M.Y.'ye cinsel saldırıda bulunup o anları kayda aldı. Zorlutana, daha sonra kayıt aldığı cinsel saldırı görüntülerini şantaj olarak kullanıp M.Y.'nin otomobilini eşi F.Z. üzerine geçirtti. Ayrıca M.Y.'nin eşine ait 21 bin lira değerinde ziynet eşyasını aldı.

ŞİKAYETÇİ OLUNCA DAVA AÇILDI

Yaşanan olayların ardından M.Y., polis merkezine giderek durumu anlattı ve H.Z., F.Z. ve komşuları Ü.Y.’den şikayetçi oldu. H.Z., eşi F.Z. ve Ü.Y. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Z. tutuklanırken, F.Z. ve Ü.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında 'Yağma, cinsel saldırı, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın ihlali, silahla yaralama' suçlarından hazırlanan iddianame Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olayla ilgili davanın 3'üncü duruşması bugün Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık H.Z., tutuksuz sanıklar F.Z., Ü.Y., müşteki olan M.Y. ile eşi Ş.Y. ve taraf avukatları katıldı. M.Y. ve Ş.Y. duruşmada şikayetçi olduklarını dile getirerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

SAVCI MÜTALAASINDA 46 YIL HAPİS İSTEDİ

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, H.Z.’nın M.Y.’ye karşı ‘Zincirleme olarak cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Hakaret’, ‘Nitelikli yağma’, 'Nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca H.Z.’nın M.Y.’nin eşi Ş.Y.’ye karşı da altınlarını aldığı için ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, H.Z.'nın toplam 5 farklı suçtan 46 yıl hapsini istedi.

EŞİ VE KOMŞUSU İÇİN DE CEZA İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık F.Z. için ise 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 20 yıl hapsini istedi. Ü.Y. hakkında ise 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamasından toplam 23 yılla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.(DHA)

DHA