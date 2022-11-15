Eski sevgilisi ona kabusu yaşattı

Bundan 3 yıl önce geçirdiği uçak kazasından sağ olarak kurtulan genç kadının hayatı eski sevgilisi yüzünden kabusa döndü.

Akademisyen doktor öğretim üyesi D.G., 2019 yılında geçirdiği uçak kazasından sağ kurtuldu. 2 kişinin öldüğü feci kaza sonrası D.G., sigortadan 757 bin lira aldı. Kazandığı tazminatla hep istediği o arabayı alan akademisyenin hayatı hiç de istediği gibi gitmedi.

İddiaya göre D.G., arabayı erkek arkadaşının üzerine yaptı ancak ayrılık sonrası her şey tersine döndü. Erkek arkadaşının, ayrılığı hazmedemediği için arabaya el koyduğunu söyleyen D.G., aracı geri isteyince ise şiddet gördüğünü ifade etti.

“ÇEKİCİYLE GELİP ALDI”

Yaşadığı kâbusu anlatan D.G., “Maaşımda haciz olduğundan dolayı arabayı onun üzerine yaptım. Kendisi bu ayrılığı hazmedemediği için beni yalancılıkla, iftirayla suçladı. Ölüm, kanım canım paramla almış olduğum arabamı, çekiciyle gelip akşam üzeri kendi okulumun önünden alma cesaretini gösterdi. Benim canım yandı. Ben bu akıttığım gözyaşlarının her birinin ondan çıkmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi. Öte yandan D.G., dava açtığını ve elinde darp raporu olduğunu da söyledi.