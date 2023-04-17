Eski sevgilisinin birlikte yaşadığı adamı öldürdü

Antalya'nın Finike ilçesinde birlikte yaşadığı kadının eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan Mehmet A., hayatını kaybetti.

Finike'de bir süre önce dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa E.'den ayrılan Emine I. daha sonra Mehmet A. ile yaşamaya başladı. Dün gece eve dönen Mehmet A., Eski Mahalle Sanayi Sitesi arkasında Mustafa E. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Mustafa E., Mehmet A.'yı bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet A. kurtulamadı. Mehmet A.'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Saldırgan Mustafa E. ise olay yeri yakınlarında 1 saat içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet A.'nın cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere alındı.

DHA