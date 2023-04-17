  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Eski sevgilisinin birlikte yaşadığı adamı öldürdü

Eski sevgilisinin birlikte yaşadığı adamı öldürdü

Eski sevgilisinin birlikte yaşadığı adamı öldürdü
Güncelleme:

Antalya'nın Finike ilçesinde birlikte yaşadığı kadının eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan Mehmet A., hayatını kaybetti.

Finike'de bir süre önce dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa E.'den ayrılan Emine I. daha sonra Mehmet A. ile yaşamaya başladı. Dün gece eve dönen Mehmet A., Eski Mahalle Sanayi Sitesi arkasında Mustafa E. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Mustafa E., Mehmet A.'yı bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet A. kurtulamadı. Mehmet A.'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Saldırgan Mustafa E. ise olay yeri yakınlarında 1 saat içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet A.'nın cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere alındı. 

DHA

Etiketler antalya cinayet bıçaklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
3 adayı toplayıp, 2 ile çarptık ama yine de Erdoğan'ı yakalayamadılar
İlk trafik kazasını yapan Togg'un nerede tamir edileceği ortaya çıktı
Zeynep Demirel ''Git Kuran-ı Kerim oku'' diyen takipçisine bu yanıtı verdi
Manavgat küllerinden doğdu! Griden yeşile dönüş
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Dolar/TL için geçmiş olsun açıklaması
EYT'yi kaçıranlara ''kısmi emeklilik'' müjdesi geldi
AK Parti'nin oyu yüzde 40 diyen ankette dikkat çeken ayrıntı
Muhalefetten Bakan Akar'a tepki yağdı: ''Kimi öldüreceksiniz?''
''Anketlerin anketi'' açıklandı: İşte son seçim anketlerin ortalaması
200 TL eridi, ekonomistler ''yeni banknotlar yolda'' dedi