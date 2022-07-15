Evine dönerken araç çarptı: ''Tek hayali insanları kurtarmaktı''

Adana’da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde hemşirelik yapan 23 yaşındaki Hatice Ş., skuterle evine dönerken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, 4 Temmuz saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi’nde meydana geldi. Önündeki aracı sollayan İbrahim E. yönetimindeki 79 xxx 796 plakalı hafif ticari araç, elektrikli skuterle yolun karşısına geçmeye çalışan yoğun bakım servisi hemşiresi Hatice Ş.’e arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Hatice Ş., çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazadan sonra kaçan sürücü İbrahim E. (21), bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İbrahim E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Hatice Ş., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

‘Her yerinde kırıklar var’

Evde tedavisi devam eden kızı Hatice Ş.’in, vücudundaki kırıklar nedeniyle ihtiyaçlarını gideremediğini belirten baba Mehmet Akif Ş., “Kazanın olduğu caddenin hız sınırı 30 ancak sürücü yaklaşık 120 kilometre hızla kızıma çarpıyor. Kızımı 15 metre ileriye savurup, üzerinden geçtikten sonra kaza yerini terk ediyor. Kızımın kürek kemiği kırık, ayağı ve bacağı alçıda. Vücudunun her yerinde kırıklar var. Biz bu işkenceyi ne zamana kadar çekeceğiz? Psikolojimizi kim düzeltecek?” diye konuştu.

‘Tek hayali insanları kurtarmaktı’

İstanbul’daki skuter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül’ün acısını hissettiklerini dile getiren Ş., “Kızım akşam eve döndüğünde kurtardığı hayatları sevinerek anlatıyordu. Tek hayali insanları kurtarmaktı. Onlara can olmaktı. Ama kızımın canını almaya çalıştılar. Kızım yaşıyor çok şükür ancak iç kanamadan ölebilirdi. Bilinci şu an açık ancak hiçbir şey hatırlamıyor. İnsanlarımız yolda yürüyemeyecekler mi? Bu bir trafik terörüdür. Tüm kamuoyunun bu işin peşine düşmesini, bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını istiyorum. Biz bu insanlarla aynı ortamı paylaşmak, aynı dünyada yaşamak istemiyoruz. Tutuklanmasını istiyorum” dedi.

Uzmanlar uyardı

Uzmanlar, son yıllarda skuter kazalarıyla acile gelerek büyük ameliyat geçiren hastaların sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çekiyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Semih Bağhaki, acillerde skuter kazalarıyla giderek daha fazla karşılaştıklarını belirterek, "Son 2-3 yıldır giderek artan ve artacak gibi de gözüken bir yaralanma grubu elektrikli skuter kazaları. Göz küresini çevreleyen kemiklerin kırıkları sonucu, gözünü, görmesini kaybeden hastalar da gördük. Daha da kötüsü hayatını kaybeden hastalar da duyuyoruz. Hastaların önemli bir kısmı 20-40 yaş grubu genç erişkinler. Baş ve boyun bölgesi ile el kol kemikleri en sık görülen yaralanmalar" dedi.

Son yıllarda yaygın kullanımıyla sokak ve caddelerde hatta trafikte bile kullanılan skuterlerin ölümlere bile neden olan ciddi yaralanmalara neden olduğu tespiti yapıldı. Hastanelerin acil servislerine skuter kazaları nedeniyle başvuran hastalarda son birkaç yıldır ciddi bir artış gözleniyor. Uzman doktorlar kazaların sanıldığı gibi sadece el, kol ve bacak kırıklarına neden olmadığını, kafa travması gibi hayati tehlikeler yaşandığını açıkladı.