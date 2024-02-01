Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada işçilerin rehin alındığı iddiası üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ABD firmasına ait fabrikada çok sayıda kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine çok sayıda ekip harekete geçti. Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Fabrikaya giden yol trafiğe kapatıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti. İHA/DHA