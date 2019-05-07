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  4. 07 Mayıs 2019 14:05

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde feci olay !

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne aracıyla gelen bir kişi, kendisini demir korkuluklardan aşağı bıraktı. Hastaneye kaldırılan kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde feci olay !
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde aracını durduran bir kişi, kendini korkuluklardan aşağıya attı. Sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından çıkarılan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişinin hayati  tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay saat 12.00 sıralarında  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi.  Yakınlarından adının Recep  Ç., (37) olduğu öğrenilen kişi, edinilen bililere göre Fatih Sultan Mehmet  Köprüsü üzerinde aracını durdurdu. Sonrasında köprünün korkuluklarına koşan Recep Ç.,  kendini aşağıya attı.  Olayı gören köprüde görevli polis memurları, durumu deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa süre içerisinde Recep Ç'yi karaya çıkardı. Recep Ç, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne kaldrıldı.

Recep Ç'nin hayati tehlikesinin  devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



DHA

istanbul , fatih sultan mehmet köprüsü
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