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FETÖ firarileri yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ firarileri yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ üyesi eski iki asker yakalandı.

Bodrum açıklarından yurt dışına yüzerek geçmeye çalışan iki şüpheli olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bahse konu bölgede yakalanıp bota alınan şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde, FETÖ üyesi eski asker oldukları tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski üsteğmen L.Ç. ile eski başçavuş H.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler fetö firari asker kaçış ege denizi bodrum
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