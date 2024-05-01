Erdoğan talimatı verdi: AK Parti'de değişim için tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında kongre çalışmaları için çalışmaların başlatılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine kongrenin eylül ya da ekimde yapılmasının planlandığı öğrenildi. Yönetim değişikliğinin kongre sonrası yapılacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, dün parti genel merkezinde yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı 3 saat sürdü.

DEĞİŞİM HAZIRLIĞI

MYK toplantısında yerel seçim sonuçları ve atılacak adımlar masadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasında partide değişim yapılacağına yönelik mesaj verdiği, sonuçlarının derinlemesine bir şekilde incelenmesi gerektiğini ve özeleştiriye ihtiyaç olduğunu söylediği belirtiliyor.

NTV'nin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında olağan kongre için hazırlıkların başlatılması talimatını verdi.

KONGRE SONBAHARDA

Belde, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasıyla eylül veya ekim gibi büyük kongreye gidilmesi hedefleniyor.

Edinilen bilgilere göre, parti yönetiminde değişim de kongre öncesinde planlanmıyor.

Kongrelerde seçimde başarısız olan il yönetimlerinin değişmesi, kongrede de partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinde değişim gündemde.

İKİ AYRI KAMP PLANI

AK Parti'de iki ayrı kamp yapılması da planlanıyor. Bunlardan ilki mayıs ayı içinde milletvekilleri ile yapılacak. Her milletvekili bölgesine ilişkin sorunları anlatacak. Çözüm önerileri sıralanacak.

İkinci kamp ise belediye başkanları ile gerçekleştirilecek. Kızılcıhamam'da yapılması planlanan kamp için haziran ayı düşünülüyor.

Kampta eski belediye başkanlarının yeni belediye başkanları ile tecrübelerini paylaşması planlanıyor.

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