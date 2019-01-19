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  4. 19 Ocak 2019 15:11

FETÖ'den 15 bin ihraç !

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor. " denildi

FETÖ'den 15 bin ihraç !
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) gündem dair bir dizi açıklamada bulundu. MSB’nin açıklamasında, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını bilgisine yer verildi. Açıklamada ayrıca “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tamamının uzman askerlerden oluşması kültür ve geleneklerimize uygun değildir” ifadelerine yer verildi.

MSB’den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor.

2018’in başından bugüne kadar 74'ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 3 bin DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ediyor.

4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın bedelli askerlik için müracaat ettiğini, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi.

Terör operasyonlarında 88 kahraman askerimiz şehit düştü, 270 askerimiz ise yaralandı.

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