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  4. 23 Ekim 2020 09:04

Filyasyon ekibine saldırı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir binada korona virüs tedbirleri kapsamında filyasyon çalışması yapmak isteyen 3 sağlık çalışanı saldırıya uğradı.

Filyasyon ekibine saldırı
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Sözcü'de yer alan habere göre; Saldırıya uğrayan bir sağlık çalışanı başından yaralanırken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö.K., kamu görevlisini yaralama ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "21 Ekim Çarşamba günü saat 22:30 sıralarında Meram ilçemizde filyasyon yapan sağlık görevlilerimiz şiddet ve hakarete uğramışlardır. Yaşanan bu vahim olayı gerçekleştiren şahıs emniyet görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak etkili bir şekilde soruşturma başlatılmıştır. Koronavirüs salgınının bertaraf edilmesi için canla başla mücadele eden fedakâr sağlık çalışanlarımıza yönelik bu saldırıyı şiddetle kınadığımız ve olayın hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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