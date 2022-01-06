  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'de haklarındaki kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 10 ay ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 3’ü görevden ihraç edilmiş emniyet müdürü ve 1 sağlık çalışanına yönelik operasyon düzenlendi.

Yakalanan firari 4 kişi, işlemlerinin ardından Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Etiketler fetö pdy gözaltı tutuklama balıkesir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cübbeli Ahmet Erdoğan'a uyarı: ''Zaten deistlik almış başını gidiyor''
Benzin ve motorine bir büyük zam daha geliyor
Bu iddia olay olur: ''AK Parti Darphane'ye 130 milyar TL bastırdı''
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iş insanı arasında ilginç diyalog kamerada
Su altı komandoları buz tutan gölde dalış yaptı
İktidara en yakın isim yazdı: Erdoğan'dan, Bahçeli'yi kızdıracak talimat!
Emre Büber’den olay MasterChef ile ilgili olay olacak ''mobbing'' açıklaması
O sadece bir yarasa değil! Gökyüzünde görenler dönüp bir daha baktı
Eski Bakan'dan ''Metaverse’ten tarla alın'' önerisi
Cumhur İttifakı seçmeninden AK Parti'ye de MHP'ye de kötü haber