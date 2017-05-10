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  4. 10 Mayıs 2017 08:42

Fuhuş operasyonunda dikkat çeken detay

Konya'da yol kenarlarında fuhuş pazarlığı yaparak cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen 10 kadın yakalandı. Hayat kadınlarının erkeklerin tiplerine göre fiyat verdikleri öğrenildi.

Fuhuş operasyonunda dikkat çeken detay
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Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez karatay İlçesi Piri Esad Caddesi ve Meram İlçesi Furkan Dede Caddesi üzerinde, hayat kadınlarının gece yol kenarlarında durarak erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti.

Polis, her iki cadde üzerine çıkan 10 kadını yakalayarak gözaltına aldı. 50 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla cinsel ilişkiye girdiklerini anlatan kadınların erkeklerin tipine göre fiyat belirlediklerini söylediği öğrenildi. Uyuşturucu madde bağımlısı oldukları nedeniyle fuhuş yaptıklarını öne süren hayat kadınlarından bazılarının evli ve çocuk sahibi oldukları belirtildi. Kadınlar, polisteki işlemlerinin ardından Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilmesinin ardından serbest bırakıldı.

 

DHA

operasyon , cinsel ilişki , hayat kadını , fuhuş