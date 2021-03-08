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Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'in Bakırköy'de 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradığı belirlendi.

Bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önünde saat 19.30'da yaklaşık 25 kişinin Gültekin'e tekmelerle saldırdığı öğrenildi. Bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Canlı yayındaki Levent Gültekin'in program sonrası ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Gültekin, konuya ilişkin Twitter'daki mesajında şunları söyledi:

"25 kişilik bir eşkıya grubunun saldırısına uğradım kanalın önünde, şu anda iyim birazdan programda anlatacağım."

Etiketler gazeteci saldırı Levent Gültekin
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