Gazeteciye polis gözetiminde dayak! Açığa alındılar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül belediye çalışanının yumruklu saldırısına uğradı. Kavgaya karışan belediye çalışanıyla bir polis memuru açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yerel gazetecilik yapan Sinan Aygül, kaldırımda yürüdüğü sırada, Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

Bu sırada araya girmeye çalışan vatandaşlar ve esnaf ise polis memuru E.K. tarafından silah gösterilip, itilerek engellendi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada polis memuru ve belediye çalışanının açığa alındığı, adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Gazeteci Sinan Aygül'ün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği, gazeteci Sinan Aygül'ün saldırıya uğramasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 15.15 sıralarında Tatvan ilçemizin Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokakta kavga ihbarı alınmıştır. Alınan ihbarın incelenmesi neticesinde; Tatvan’da gazetecilik yapan Sinan Aygül’ün darp edilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B. isimli şahıs ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru E.K. hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak polis memuru E.K. görevden uzaklaştırılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

BELEDİYE BAŞKANI GEYLANİ: OLAYLA İLGİLİ HİÇBİR İLGİM YOK

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazeteci Sinan Aygül'ün dövülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirten Geylani, şunları kaydetti:

"Bugün Tatvan'da yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan talihsiz olayla ilgili Belediye personelimiz Yücel Baysali açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim. Başkan yardımcılarımızı gazeteci arkadaşımız Sinan Aygül'ü hastanede ziyaret edip durumu takip etmek için yönlendirdik. Ankara'da bulunmamdan dolayı yarın Tatvan'a dönüş yapıp Sinan Aygül'ü ziyaret edeceğim. Yaşanan bu olayın bizlere ve Tatvan'a mal edilmesinden dolayı derin bir üzüntü yaşamaktayım. Yaşanan olaydan haberdar olduğum anda hemen ardından Sinan Aygül'ü arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Olayın yakından takipçisi olacağımızı tekrar ilettik. Yaşanan bu olayı tekrar kınıyorum."

DHA