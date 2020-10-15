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  4. 15 Ekim 2020 11:01

Gaziantep'te sahte içki operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı

Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te sahte içki operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron destekli baskınlarda; 11 bin 250 içki etiketi, 5 bin kapak kapüşonu, 2 bin kapak, 1500 litre etil alkol, 3 bin şişe içki, 884 boş şişe, 300 litre dökme alkol, 1 litre anason aroması, 7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 1 pompalı tüfek ile 10 karton kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken sahte içki ve diğer malzemelere el kondu.

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