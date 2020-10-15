Gaziantep'te sahte içki operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron destekli baskınlarda; 11 bin 250 içki etiketi, 5 bin kapak kapüşonu, 2 bin kapak, 1500 litre etil alkol, 3 bin şişe içki, 884 boş şişe, 300 litre dökme alkol, 1 litre anason aroması, 7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 1 pompalı tüfek ile 10 karton kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken sahte içki ve diğer malzemelere el kondu.
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