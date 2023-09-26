Gece kulübü işletmecisi öldürüldü! Vahşeti canlı yayınladığı ortaya çıktı

Bursa'da bir gece kulübü işletmecisi, otoparkta önce darbedildi, ardından da silahlı vurularak öldürüldü. Saldırganın o anları canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

Bursa'da gece kulübü işletmecisi B.K. (43) otoparktaki aracına giderken yanına yaklaşan otomobilden inen bir kişi tarafından önce darbedildi, ardından tabanca ile başından vuruldu. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bu arada öldürülen B.K.'un bir yıl önce gece kulübünde 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili açılan ve 4 gün sonra görülecek olan davada şikayetçi taraf olduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Çamlıca Mahallesi, Eğitimciler Caddesi’nde meydana geldi. Gece kulübü işletmecisi olduğu öğrenilen B.K., Çamlıca Parkı’nın otopark bölümünde bulunan otomobiline doğru yürüdüğü sırada yanına yaklaşan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından önce darbedildi. Yaşanan arbede sırasında toplanan çevredekilerin tepki gösterdiği saldırgan, iddiaya göre tabancanın kabzasıyla defalarca yüzüne vurduğu B.K.’un başına ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı.

B.K., kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde B.K.’un hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu.

Şüphelinin kaçtığı aracı takibe alan polis, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Misi Mahallesi mevkisinde terk edilmiş halde buldu. B.K.’un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İNFAZ ANINI CANLI YAYINLAMIŞ



Otoparkta yaşanan olayda K.'nin, saldırgan tarafından darbedilip, tabanca ile vurulduğu anlara ilişkin görüntü izleyenlerin kanını dondururken, şüphelinin, gece kulübü işletmecisi olan K.'yi infaz ettiği anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

4 GÜN SONRA GÖRÜLECEK CİNAYET DAVASINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKTI

Öte yandan B.K.’un, 29 Ağustos 2022 tarihinde gece kulübü önünde taksi şoförü M.K.’nın hayatını kaybettiği, işletmede çalışan M.C. ve Z.A.’nın ise ağır yaralandığı silahlı çatışma ile ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında açılan davada şikayetçi taraf olduğu öğrenildi. Olayla ilgili davanın da 29 Eylül tarihinde Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceği belirtildi.

DHA