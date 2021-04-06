Gelin ve kayınvalidenin canlı yayında ''sen öldürdün'' kavgası!

Müge Anlı programında Manisa'da, 24 gün önce hayatını kaybeden Fadime Arslan'ın (88) şüpheli ölümü konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

9 çocuk 25 torun sahibi olan Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü Müge Anlı programına konu oldu. Vefatından birkaç hafta sonra çıkan görüntülerde Fadime Arslan'ın kendisiyle aynı adı taşıyan gelini tarafından şiddet görmesi "cinayet" şüphelerine neden oldu. Fadime Arslan'ın 2 kızı, damadı ve torunları Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

''İKİ YILDIR BEN DE ŞİDDET GÖRDÜM, BENİ ÇOCUKLARIMLA TEHDİT ETTİLER''

Şiddeti uygulayan Fadime Arslan'ın gelini Fidan Arslan bugün canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak kendisinin de şiddet gördüğünü dile getirdi. 2 yıldır evin gelini olduğunu söyleyen Fidan Arslan, çocuğuyla tehdit edildiğini, kendisini ispat etmek için görüntülerini çektiğini belirtti. Fidan Arslan, ''Kayınvalidem şiddet görüntülerini çektiğim için 'cinayeti senin işlediğini söyleyeceğim' diyerek beni tehdit etti. Ben de dayanamayıp bu görüntüleri yaşlı kadının ailesine gönderdim. Ben de 2 yıldır şiddet görüyorum. Kayınvalidem saçlarımı yoluyordu '' dedi.

''YAŞLI KADINI KAYINVALİDEM ÖLDÜRDÜ, DÜNYA VARMIŞ DİYE YATTILAR''

Yaşlı kadının elindeki işkence izlerini kocasının ve kayınvalidesinin yaptığını söyleyen Fidan Arslan, ''Kayınvalidemin yanı sıra eşim de işe gitmeden önce babannesine şiddet uyguluyordu. Elini bıçakla yarıyordu. Benim boğazıma da bıçak dayadılar'' şeklinde konuşarak canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arslan yaşlı kadını gelini Fadime Arslan'ın öldürdüğü iddiasında da bulundu. Genç kadının en çarpıcı iddiası ise 88 yaşındaki yaşlı kadının öldüğü gün yaşananlara yönelikti. Arslan o anları şöyle anlatıyor: ''İnek sağmaya gitmiştim geldiğimde kayınvalidem onu tuvalette hırpalıyor, omuzlarına vuruyordu. Sonra bana 'kızım bu kadın can çekişiyor' dedi. Kayınvalidemin elinde bir eşarp vardı. Kayınvalidem ellerini ayaklarını ve çenesini bağlamıştı. Kayınpederimi çağırdım, Hiç ağlamadı. Onu öldürdükten sonra rahat bir şekilde yattılar, dünya varmış dediler. Kayınvalidem kaynanasını boğarak öldürdü''dedi.

Ailenin şimdi tek isteği gelini tarafından feci şekilde dövülen Fadime Arslan'ın ölümüne dair akıllarındaki sorulara bir yanıt alabilmek.

NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Selendi ilçesi merkezine 25 kilometre mesafedeki kırsal Rahmanlar Mahallesi'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan, 11 Mart'ta yaşamını yitirdi. Son 6 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu, yürüme ve görme güçlüğü gibi sorunları bulunduğu öğrenilen Arslan, Rahmanlar Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerden Arslan'a gelini F.A. tarafından şiddet uygulanıp, kötü muamelede bulunulduğu belirlendi.

'KENDİMİ TUTAMAYIP, KÖTÜ MUAMELEDE BULUNDUĞUM OLDU'

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından jandarma Fadime Arslan'ı gözaltına aldı. Arslan, ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını belirtip, "Altına kaçırıyor. Bana hakaretler ediyordu. Sinir hastasıyım. Kendimi tutamayıp, kötü muamelede bulunduğum oldu. Gelinim kumpas kurup, bu görüntüleri çekmiş" dedi.

Fadime Arslan ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 3 Nisan'da saat 08.00 sıralarında mezarı açılan Arslan'ın cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili dün yapılan yazılı açıklamada, "04.04.2021 günü ulusal kanallarda yayınlanan haberlerde bahsi geçen Fadime Arslan isimli vatandaşımız 24 gün önce vefat etmiştir. Vefat eden 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın ölümden önce gelini 61 yaşındaki gelini F.A. tarafından kötü muameleye maruz kaldığına dair video görüntüleri olması ve doktorun öleni muayene etmeksizin defin belgesi düzenlemesi iddiaları nedeniyle mezarı 03 Nisan 2021 günü saat 08.00'de açılarak, şahsa ait naaş cenaze nakil aracına koyularak gerekli incelemelerin yapılması için İzmir Adli Tıp kurumuna sevk edilmiştir" denildi.

Öte yandan Arslan'a şiddet uygulayıp, kötü muamelede bulunulan Fadime Arslan'ın görüntülerini çektiği ileri sürülen gelini Fidan Arslan'ın (28) bir süre önce birlikte yaşadıkları evden ayrılıp, başka bir eve çıktığı öğrenildi.