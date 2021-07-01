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  4. Genç kadın ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı

Genç kadın ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı

Esenyurt'ta hareketli dakikalar yaşandı. Genç kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı.

Esenyurt’ta rehine krizi yaşandı. Sevgilisinin silahını alarak kendisini ve sevgilisini öldüreceğini söyleyen kadın, polisi harekete geçirdi.

Olay yerine özel harekat ve müzakereci polisler sevk edildi.

 Kadın, ikna edilerek erkek arkadaşıyla birlikte polis merkezine götürüldü.

Etiketler bekçi rehine rehin genç kadın
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