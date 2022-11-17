Genç kız feci şekilde can vermişti: Parmak izi detayı şoke etti

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Elif S. (24), kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif S., geçen yıl 4 Ağustos'ta kalbinden bıçaklanmış olarak sevgilisi Tuğrul A. tarafından hastaneye kaldırıldı. Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Tuğrul A., sevgilisinin aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçağı kalbine saplayarak intihar ettiğini ileri sürdü. Emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tuğrul A. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. İddianamede, S.’ın ölümüne neden olan bıçakta Tuğrul A.’ın parmak izinin tespit edildiği yer aldı. A., yargılanmasının yapıldığı Kırıkkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ilk duruşmada tutuklandı.

BIÇAKTA PARMAK İZİ DETAYI

Olayla ilgili Adli Tıp Kurumu raporu mahkeme dosyasına girdi. Raporda, genç kızın kalbine saplanan bıçağın kaburga kemiğini kırarak ölüme neden olması için baskın kullanılan el ile kararlı bir şekilde saplanması sonucu oluşabileceği belirtildi. Raporda bıçağın giriş-çıkış izlerine göre; Elif S.’ın, bıçağı kalbine kendisinin saplaması halinde sol elini kullanması gerektiği, oysa baskın elinin sağ eli olduğu belirtildi. Raporda ayrıca bıçakta sanığa ait parmak izi bulunduğu, maktule ait ize rastlanmadığı belirtildi. Sanık avukatları raporun olayın cinayet olduğunu ispatlamadığını, yeniden rapor alınmasını talep ederken, Elif S.’ın ailesinin avukatı İbrahim Yılmaz, raporun sanığı yalanladığını, sağ elini kullanan S.’ın, sol eliyle bıçağı göğüs kafesini delecek şekilde saplayarak intihar etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Avukat Yılmaz, sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Mütalaasını açıklayan savcı, Adli Tıp Kurumu raporundaki tespitlere yer vererek, Tuğrul A.’ın, Elif S.’ın intihar ettiği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna dikkat çekti. Savcı, Adli Tıp Kurumu raporunda ölüme neden olan bıçakta sanığın parmak izinin bulunduğuna işaret ederek, sanık A.'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.