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  4. 01 Ağustos 2018 21:14

Genç savcı yıldırım düşmesi sonucu öldü

Karabük’te ailesini görmek için izne gelen 27 yaşındaki Savcı İbrahim Yıldız tarlada ailesine yardım ederken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Genç savcı yıldırım düşmesi sonucu öldü
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Sağanak yağışlar sele yol açmakla kalmıyor, yıldırım düşmesi sonucu can kayıplarına da neden oluyor. Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen aşırı yağış sonrası düşen yıldırım, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görevli İbrahim Yıldız'ı (27) yaşamdan kopardı. Genç savcı, tarlada çalışırken yağmurdan korunmak amacıyla sığındığı ağacın altında yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olayda ayrıca Semih Arıcı (24), Muhammed Enes Yıldız (11), Sevgi Yıldız (52) ve Aziz Yıldız (71) isimli vatandaşlar da yaralandı. Yaralıların tedavileri hastanede sürüyor. Savcı Yıldız'ın evlilik hazırlığı yaptığı ve 5 Ağustos'ta düğününün olacağı öğrenildi.

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