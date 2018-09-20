Gençlerin şakası ölümle bitti !

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 17 yaşındaki genç, arkadaşının doğrulttuğu av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, Köprübaşı Mahallesi'nde İ.B.G. (17) arkadaşları Hüseyin Zor (17) ve Y.K. (17) ile evlerinde bir araya geldi. Bu sırada İ.B.G.'nin arkadaşı Hüseyin Zor'u korkutmak amacıyla evde bulunan av tüfeğini doğrulttuğu iddia edildi. Av tüfeğinin bir anda ateş alması sonucu Hüseyin Zor göğsünden ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.