Güngören'deki çatışma güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Olay, saay 20.00 sıralarında Güngören, Haznedar’da meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir otomobilden uzun namlulu silahla ateş edildi.
Saldırganın silahından çıkan kurşunlarla 7 kişi yaralandı. Otomobilden açılan ateşe 1 kişi tabancayla karşılık verdiği iddia edildi. Olaydan sonra saldırının gerçekleştirildiği otomobil hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaralıların birkısmı çevredekiler tarafından, bazılarıda sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Durumu ağır olan 2 yaralıdan biri hayatını kaybetti.
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DHA