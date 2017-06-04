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  4. 04 Haziran 2017 00:05

Güngören'deki çatışma güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İstanbul Güngeren'de akşam saatlerinde beyaz bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, saay 20.00 sıralarında Güngören, Haznedar’da meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir otomobilden uzun namlulu silahla ateş edildi.

Saldırganın silahından çıkan kurşunlarla 7 kişi yaralandı. Otomobilden açılan ateşe 1 kişi tabancayla karşılık verdiği iddia edildi. Olaydan sonra saldırının gerçekleştirildiği otomobil hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaralıların birkısmı çevredekiler tarafından, bazılarıda sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 yaralıdan biri hayatını kaybetti.

İstanbul'da kanlı gece: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da kanlı gece: Ölü ve yaralılar var

 

DHA

çete , çatışma , güngören , istanbul , silahlı