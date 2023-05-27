Günün en acı haberi: 13'üncü kattan düşen anne ve 2 çocuğu öldü

Kayseri'de, 13'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen anne 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girneşehitler Caddesi’ndeki 14 katlı binanın 13'üncü katında meydana geldi. 13’üncü katta oturan Nurgül D. (29) ile oğlu Hamza (7) ve kızı Zümra (5), balkondan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Nurgül D. ile çocukları Hamza ve Zümra'nın cenazeleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Hamza D.'nin balkondan sarktığı, annesi Nurgül D.'nin ise kucağındaki kızıyla onu yakalamak isterken birlikte düştükleri öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA