Güpe gündüz bir kadın cinayeti daha!

Diyarbakır'da yaşayan 24 yaşındaki Melek A., Ofis semti Kafeler Sokak’ta erkek kardeşi Mustafa A. (20) ile konuşmak için buluştu. İki kardeşin konuşması bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Bu sıra Mustafa A., beraberinde getirdiği silahla ablasına kurşun yağdırdı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“NAMUSUMUZA LEKE GETİRDİ”

Cinayeti işleyen Mustafa A. ise silahını bırakarak, “Namusumuza leke getirdi” iddiasında bulunup polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

