  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Güpegündüz bir kadına şiddet daha: 3 yaralı var!

Güpegündüz bir kadına şiddet daha: 3 yaralı var!

Güpegündüz bir kadına şiddet daha: 3 yaralı var!

Ankara'nın Sincan ilçesinde Erhan T. isimli erkek, kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin çalıştığı restorana pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, olay anı cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sincan'da Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta meydana geldi. Erhan T., yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta otomobilinden pompalı tüfekle inerek, eşinin çalıştığı restorana ateş açmaya başladı.

 Erhan T.'nin ateş etmesi sırasında çevrede büyük panik yaşandı. Erhan T., 3 el ateş ettikten sonra tüfeği aracına bırakırken, restoranda saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Arslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çevredekilerin tepki gösterip üzerine yürüdüğü Erhan T. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olay yerinde incelemesini sürdürüyor.

 

Etiketler ankara kadına şiddet ateş açtı restoran saldırı silahlı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MasterChef'te eleme adayları belli oldu
Siyasi partide mide bulandıran taciz iddiası: 19 kirli iç çamaşırını çaldı
Cumhurbaşkanlığı'nda tepki çeken ''medya ödül töreni''
İnternet bankacılığı kullananlar dikkat! 10 dakikada 40 bin TL buhar oldu
Aşı olanlar dikkat! En riskli grup açıklandı: ''Koronavirüs kapma olasılığı 2 kat fazla''
A Haber, Erdoğan'a sabotaj mı düzenledi ?
İHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar devrim yaratacak projeyi anlattı: ''F-35'lerin devri bitecek''
Space X'in tarihi uzay yolculuğu başladı
ABD'de yaşayan Tolga Karel, hayat pahalılığına isyan etti
Yüz yüz eğitimde yeni tedbirler geliyor! Hafta sonu eğitim masada