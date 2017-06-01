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  4. 01 Haziran 2017 17:10

Güven timleri hırsıza göz açtırmadı !

İstanbul'da bir hırsızı takip eden güven timleri hırsıza böyle suçüstü yaptı.

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İstanbul Fatih'te takip edildiğinden habersiz bir şekilde yolda yürüyen kadının cep telefonunu çalan hırsız polis tarafından suçüstü yakalandı. Polis saniyeler içinde hırsızı yere sererken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı...
 
İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Ordu Caddesinde önceki gün bir kişinin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri şüpheliyi takip ettiği sırada Şehzadebaşı Caddesi'nde yolda yürüyen iki kadının çantasından cep telefonunu çaldığını görünce saniyeler içinde yakalayarak gözaltına aldı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli yapılan incelemesinde Cezayir uyruklu 37 yaşındaki Y.A. olduğu belirlendi. Dün adliyeye sevk edilen Cezayir uyruklu şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.   

OLAY VE YAKALANMA ANI DA GÜVENLİK KAMERASINDA 

Cezayir uyruklu Y.A.'nın caddede yürüyen iki kadının yanına yaklaşarak bir kadının çantasından cep telefonunu çaldığı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli Y.A.'nın peşinde bulunan Güven Timlerinde görevli polis memurunun koşarak Y.A.'yı yakalayarak yere yatırması da kameralar tarafından görüntülendi.

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