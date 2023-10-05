Hainlere bomba yağdı! 3 günde vurulan in sayısı açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'a 1-2-3 Ekim tarihlerinde hava harekatı düzenlendiğini, toplamda 58 terör hedefinin vurulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1388, 25 Temmuz 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 731 oldu.

Irak'ın kuzeyinde 58 terör hedefi vuruldu

Irak'ın kuzeyinde Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'a 1-2-3 Ekim tarihlerinde hava harekatı düzenlendi, toplamda 58 terör hedefi vuruldu.

Operasyonda, teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edildi. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi de devam ediyor.

Bakanlık açıklamasında, "Terör inlerini bir gece ansızın yerle bir etme azim ve kararlılığımız; eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddetle sürecek, gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edilecektir." denildi.

Saldırı ve taciz girişimlerine anında karşılık veriliyor

Suriye'de harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam ediyor.

Yıl içerisinde birliklere yönelik gerçekleştirilen 348 saldırıya gerekli karşılık verildi. 22'si son bir haftada olmak üzere 1013 terörist etkisiz hale getirildi.

530 kişi kaçak geçiş esnasında yakalandı

Sınırlarda son bir haftada 530 kişi kaçak geçiş esnasında yakalandı. Yılbaşından bu yana yakalanan kişi sayısı ise 533'ü terörist, toplam 8 bin 593 oldu.