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Hainlerin inine girildi! PKK'nın 18 telsizi ele geçirildi

Hainlerin inine girildi! PKK'nın 18 telsizi ele geçirildi
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Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 18 el telsizi ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda bir sığınak tespit edildi. Yapılan aramada, 18 el telsizi, 2 uzaktan kumandalı patlatma düzeneği, 1 uzun namlulu tüfek teçhizatı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, sığınak, diğer malzemelerle imha edildi.

Etiketler Pervari siirt pkk terör terörist operasyon el telsizi
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