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  4. 22 Ekim 2020 19:36

Hakkari'de terör örgütüne ağır darbe!

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütüne ağır darbe!
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı eski Doğanlı Köyü bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında toprağa gömülü vaziyette 1 kanas keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait 6 şarjör ile 189 keskin nişancı tüfeği fişeği, 1 roket sevk fişeği, 19 bixi mühimmatı, 3 kutu av tüfeği saçması ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

silah , hakkari , mermi
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