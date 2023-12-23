  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Hastanede dehşet! Doktor kanlar içinde kaldı

Hastanede dehşet! Doktor kanlar içinde kaldı

Hastanede dehşet! Doktor kanlar içinde kaldı
Güncelleme:

İstanbul'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi. Kanlar içinde kalan doktor tedavi altına alınırken, 2 saldırgan gözaltına alındı.

Olay, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yeşil alanda görevli asistan doktor M.Y hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi. Güvenlik görevlilerin müdahale ettiği olayda doktora yumruk atan 2 kişi polis noktasına götürüldü. 

Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' vermesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Olaya karışan M.E.Ş ve B.Ş. gözaltına alındı. Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle kırıklar oluşan doktor tedavi altına alınırken doktoru darbeden 2 kişi beyaz kod yönetmeliği gereği ifade alınmaksızın savcılığa sevk edildi.

DHA

Etiketler hastane şişli doktor saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otoyolda rehine krizi: ''Bakan Yerlikaya ile görüşmek istiyorum'' Otoyolda rehine krizi: ''Bakan Yerlikaya ile görüşmek istiyorum'' Bakan Işıkhan asgari ücret zammını sızdırdı Bakan Işıkhan asgari ücret zammını sızdırdı Kuzey Irak'ta 6 evladımız şehit düştü Kuzey Irak'ta 6 evladımız şehit düştü İzleyecek dizi arayanlara ilaç gibi gelecek liste: Son 20 yılın en iyileri açıklandı İzleyecek dizi arayanlara ilaç gibi gelecek liste: Son 20 yılın en iyileri açıklandı Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Prof. Dr. Üşümezsoy ''asıl deprem orada olacak' diyerek tam konum verdi Prof. Dr. Üşümezsoy ''asıl deprem orada olacak' diyerek tam konum verdi Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray maçının skorunu tahmin etti Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray maçının skorunu tahmin etti Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı Hadise'den ''küslük bitti'' pozları! Güzellikleri baş döndürdü Hadise'den ''küslük bitti'' pozları! Güzellikleri baş döndürdü Reuters 2023 yılının en çarpıcı fotoğraflarını seçti: Türkiye'den 2 kare var Reuters 2023 yılının en çarpıcı fotoğraflarını seçti: Türkiye'den 2 kare var