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Hastanede hemşireye saldırı

Hastanede hemşireye saldırı

Şanlıurfa'da hastanede hemşire ile sıra bekleme nedeniyle tartıştıktan sonra hemşireyi darbettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hasta yakınları, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisindeki enjeksiyon bölümünde görevli hemşire R.Y. ile sıra bekleme nedeniyle tartıştı.

Bu sırada darbedilen hemşire R.Y. yaralandı.

Olaya müdahale eden hastane polisi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

 Şanlıurfa Valisi Abdullar Erin, sosyal medya hesabından olayı kınayarak, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık personelimizin darbedildiği olaya karışan üç şüpheli gözaltına alınmıştır. Saldırıya uğrayan personelimize ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler şanlıurfa saldırı hemşire hastane
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