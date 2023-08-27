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Hatay’da doğalgaz patlaması

Hatay’da doğalgaz patlaması
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Hatay’ın Antakya ilçesinde doğalgaz patlaması meydana geldi.

Yangın, Bekir Karabacak Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Asi Nehri’nin kenarında henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İlerleyen saatlerde soğutma çalışmaları yapıldı.

İHA

Etiketler hatay antakya doğalgaz patlama doğalgaz patlaması
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