Hatay'da orman yangını

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'nda öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını gören yayla sakinleri orman ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.