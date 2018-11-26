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  4. 26 Kasım 2018 10:49

Hatay'da şofben faciası: 2 ölü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir evde şofbenden sızan gazdan zehirlenen Deveci çifti hayatını kaybetti.

Hatay'da şofben faciası: 2 ölü
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Müslüm Deveci (41) ve eşi Selma Deveci (40) banyodaki şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay, Konarlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm Deveci ve eşi Selma Deveci birlikte banyoya girip çıkmadı. Bu sırada yakınları çifte telefonla ulaşamayınca eve geldi. Evde uyuyan çiftin 2 çocuğu uyanıp kapıyı açtı. Yakınları, banyoda Deveci çiftini hareketsiz halde buldu. Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Müslüm ile Selma Deveci'nin öldüğü anlaşıldı. Şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen çiftin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.  Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



DHA

arsuz , hatay
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